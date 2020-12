Elite Dangerous : un trailer de gameplay pour l'extension Odyssey aux Game Awards

Frontier Developments, le studio de David Braben, était aux Game Awards 2020 avec un tout nouveau trailer pour Elite Dangerous dans lequel on a pu découvrir du gameplay issu de l'extension Odyssey. Attendue pour le début de l'année 2021 sur PC, PS4 et Xbox One, l'extension est désormais disponible en précommande sur Steam, l'Epic Games Store et le FrontierStore au prix de 34.99€. Rappelons que cette extension permettra d'explorer de nouvelles zones à pieds, de prendre part à des combats tactiques, mais aussi de customiser notre personnage.