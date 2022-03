EA Sports PGA Tour : le reboot annoncé par Electronic Arts repoussé d'un an, en 2023

Il va falloir se montrer patient avant de pouvoir revoir PGA Tour refaire ses débuts dans les écuries Electronic Arts, puisque l'éditeur vient d'annoncer le report du jeu pour l'année prochaine, au printemps 2023. Un retard de calendrier conséquent, mais qui prouve que l'éditeur souhaite un retour en bonne et due forme, avec une expérience next gen' pour que la licence reste pour de bon dans ses effectifs. On rappelle en effet que EA est parvenu à récupérer les droits des mains de 2K Games qui avait tout de même vendu plus de 2.6 millions de copies avec son PGA Tour 2K21, prouvant que le public était pressé de retrouver un bon jeu de golf. Parmi les promesses faites avec ce reboot EA de PGA Tour, la possibilité de jouer les 4 tournois majeurs que sont les Masters, le Championnat de la PGA, l'US Open et l'Open britannique. Ah oui, dernier point, Electronic Arts a confirmé que le jeu est développé avec le développeur Frostbite, le même qui est utilisé pour tous les jeux Electronic Arts et façonné par DICE pour l'ensemble de ces jeux tels que Battlefield, FIFA ou bien encore Anthem.