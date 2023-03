Donkey Kong Country : les bandes-sons remasterisées arrivent au format vinyle collector

Alors qu'on attend de le voir s'animer dans le film Super Mario Bros The Movie, Donkey Kong va proposer l'ensemble de ses musiques au format vinyle. En effet, les sociétés Bigwax, Musique Pour La Danse et Just for Games nous annoncent que les musiques de la trilogie des jeux Donkey Kong Country sur Super Nintendo seront proposées dans ces formats collectors, avec évidemment packaging et disque colorisés dédiés. Concernant la restauration des musiques, on apprend que Jammin Sam Miller a retravaillé les morceaux note par note depuis les versions originales, afin d'obtenir la plus haute qualité sonore tout en restant parfaitement fidèle aux pistes de base. Les bandes-son des jeux Donkey Kong Country, Donkey Kong Country 2 - Diddy's Kong Quest et Donkey Kong Country 3 - Dixie Kong's Double Trouble! seront disponibles au format vinyle 2LP colorés dans le courant du printemps 2023.











L’album Donkey Kong Country (Recreated Original Soundtrack) 2LP comprend la bande-son culte du jeu, minutieusement recréée note par note par Jammin’ Sam Miller. Celle-ci est présentée sur un vinyle couleur « jaune banane » et emballé dans une pochette cartonnée illustrée de façon minimaliste à l’aide de sprites du jeu.





Vinyle 2 LP Couleur « Jaune Banane »

Pochette Gatefold cartonnée épaisse

Comprend la bande-son complète de Donkey Kong Country remastérisée pour le vinyle

Sous licence

Arrangement par Jammin’ Sam Miller



DISC 1

SIDE A – The Jungle

Theme

Simian Segue

Jungle Groove

Bonus Room Blitz

Cranky’s Theme



SIDE B – Unfamiliar Territory

Cave Dweller Concert

Aquatic Ambience

Funky’s Fugue

Candy’s Love Song

Bad Boss Boogie



DISC 2

SIDE A – Monkey Mines

Life In The Mines

Mine Cart Madness

Misty Menace

Voices of the Temple

Treetop Rock



SIDE B – The Last Stand

Forest Frenzy

Northern Hemispheres

Ice Cave Chant

Fear Factory

Gangplank Galleon

Game Over

The Credits Concerto









L’album Donkey Kong Country 2 (Recreated Original Soundtrack) 2LP comprend la bande-son culte du jeu, minutieusement recréée note par note par Jammin’ Sam Miller. Celle-ci est présentée sur un vinyle couleur « vert jungle » et emballé dans une pochette cartonnée illustrée de façon minimaliste à l’aide de sprites du jeu.





Vinyle 2 LP Couleur « Vert Jungle »

Pochette Gatefold cartonnée épaisse

Comprend la bande-son complète de Donkey Kong Country 2 remastérisée pour le vinyle

Sous licence

Arrangement par Jammin’ Sam Miller





DISC 1

SIDE A – Pirate Panic

K.Rool Returns

Steel Drum Rhumba

Welcome To Crocodile Isle

Klomp’s Romp

Token Tango

Jib Jig

Cranky’s Conga

Schoolhouse Harmony

Lockjaw Saga

Swanky’s Swing

Funky The Main Monkey

Boss Bossanova



SIDE B – The Goodlands

Hot Head Bop

Mining Melancholy

Bayou Boogie

Snakey Chantey

Stickerbrush Symphony

Disco Train



DISC 2

SIDE A – Point of No Return

Fight Of The Zinger

Run, Rambi! Run!

Forest Interlude

Haunted Chase

ln A Snowbound Land



SIDE B – Final Battle

Krook’s March

Bad Bird Rag

Crocodile Cacophany

Game Over

Klubba’s Reveille

Lost World Anthem

Primal Rave

Donkey Kong Rescued











L’album Donkey Kong Country 3 (Recreated Original Soundtrack) 2LP comprend la bande-son culte du jeu, minutieusement recréée note par note par Jammin’ Sam Miller. Celle-ci est présentée sur un vinyle couleur « bleu cascade » et emballé dans une pochette cartonnée illustrée de façon minimaliste à l’aide de sprites du jeu.





Vinyle 2 LP Couleur « Bleu Cascade »

Pochette Gatefold cartonnée épaisse

Comprend la bande-son complète de Donkey Kong Country 3 remastérisée pour le vinyle

Sous licence

Arrangement par Jammin’ Sam Miller



DISC 1

SIDE A – The Beginning of The End

Dixie Beat

Crazy Calypso

Northern Kremisphere

Wrinkly’s Safe Cave

Hangin’ At Funky’s

Crystal Chasm

Sub-map Shuffle

Stillt Village

Bonus Time!

Mill Fever



SIDE B – Danger Zone

Brother Bear

Frosty Frolics

Swanky’s Sideshow

Cranky’s Showdown

Boss Boogie

Treetop Tumble

wrinkly 64

Hot Pursuit

Enchanted Riverbank