DNF Duel : le nouveau jeu de baston signé Arc System Works, une vidéo en guise d'annonce

Bien connu pour la licence Guilty Gear, le studio Arc System Works travaille actuellement sur un nouveau jeu de baston, répondant au nom de DNF Duel, annoncé à l'occasion du Dungeon&Fighter Universe Festival qui s'est tenu en Corée du Sud ce week-end. C'est d'ailleurs Nexon, un éditeur sud-coréen, qui se chargera de s'occuper du jeu worldwide et précise par la même occasion que DNF Duel est développé en collaboration entre Arc System Works et 8ing, un autre studio japonais habitué au Versus Fighting, puisqu'on leur doit des titres tels que Bloody Roar 3 & 4, Naruto : Clash of Ninja (GameCube, 2003), Naruto: Gekitō Ninja Taisen! 3 (GameCube, 2004), la série des Bleach : Heat the Soul, Tatsunoko vs. Capcom (Wii, 2008) et pluis récemment Marvel vs Capcom 3 : Fate of Two Worlds.









Cette annonce s'est accompagnée d'un premier teaser en vidéo de 40 secondes qui nous permet de reconnaître sans aucun mal le style très dynamique d'Arc System Works qui semble utiliser les mêmes schémas de fabrication pour rendre son jeu 2D ultra dynamique, avec changement de plans de caméra et zoom à la volée, grâce à l'utilisation subtile et maligne de la 3D. Si on ne sait pas encore quelles sont les plateformes sur lesquelles DNF Dual va être commercialisées, mais le PC est d'ores et déjà confirmé. Evidemment, la licence Dungeon&Fighter Universe est méconnue des joueurs occidentaux, mais ça sera l'occasion pour donner une envergure internationale à la franchise. Pour la petite histoire d'ailleurs, sachez que Nexon précise qu'il existe plus de 700 millions de joueurs enregistrés dans le monde, et que la série a d'ores et déjà généré un chiffres d'affaires de 15 milliards de dollars. La Chine et l'Asie de manière générale sont évidemment passées par là.