Divinity Original Sin 2 : le plein de trailers pour un nouveau DLC gratuit et un roman graphique

Alors que les fans du monde entier attendent Baldur's Gate 3 avec impatience, Larian Studios continue d'alimenter Divinity Original Sin 2 en contenu via un nouveau DLC appelé The Four Relics of Rivellon. Ce contenu inédit, totalement gratuit, va envoyer les joueurs arpenter Rivellon à la recherche de quatre ensembles d'armures. Bien sûr, le tout sera supporté par une nouvelle trame narrative avec de nombreuses quêtes, ainsi que des combats toujours plus épiques, dont celui contre un nouveau boss : le Dragon Revenant. Sachez que ce contenu est déjà disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch.

Mais ce n'est pas tout. Les fans absolus de la licence seront ravis d'apprendre que le studio Belge vient de dévoiler un roman graphique baptisé "Divinity Original Sin - Godwoken" qui présente les origin stories des Anéants de Rivellon, et permet donc de mieux comprendre le point de vue de ces derniers dans Divinity : Original Sin 2. Cet ouvrage de 300 pages en couleurs est disponible en deux versions. La première est limitée et dispose d'une couverture rigide pour 59.99€, tandis que l'édition standard opte pour une couverture souple et affiche un tarif plus mesuré de 29.99€. Pour précommander votre exemplaire, il suffit de vous rendre sur la page officielle du shop Larian, à cette adresse.