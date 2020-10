Disc Room : un trailer bien affûté qui dévoile la date de sortie du jeu

Ceux qui ont apprécié le Zelda-like Minit vont être ravis d'apprendre que le second jeu de ses créateurs, appelé Disc Room vient d'avoir droit à un trailer qui dévoile sa date de sortie. Rappelons que ce titre va nous mettre dans la peau d'un petit personnage qui va devoir explorer de nombreuses salles, tout en essayant de survivre aussi longtemps que possible à de très nombreuses lames de scie circulaire. Le plus étrange, c'est que la mort fait intégralement partie du gameplay, puisque pour déverrouiller certaines salles, on devra se faire tuer par divers types de lames, et "collectionner" les décès spécifiques. Disc Room sortira le 22 octobre sur PC et Nintendo Switch.