Disc Room : la sortie du jeu confirmée sur Switch, un trailer de gameplay

Développé par Kitty Calis et Jan Willem Nijman - plus connus pour avoir fait l'excellent Minit - Disc Room va donc bel et bien débarquer sur Nintendo Switch selon les informations de Nintendo World Report. Rappelons que le jeu demandera au joueur de survivre aussi longtemps que possible dans une salle remplie de scies circulaires. Mais pour pouvoir progresser, il faudra aussi mourir et bien choisir le type de lame qui viendra nous découper, puisque c'est en collectionnant les modèles qu'on déverrouillera de nouvelles salles et débloquera des compétences qui prolongeront notre espérance de vie.



Disc Room était initialement uniquement annoncé sur PC, on vous suggère d'aller jeter un oeil à la page Steam du jeu.