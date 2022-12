Digimon World Next Order daté PC et Nintendo Switch, nouveau trailer de gameplayt

Sorti sur PS4 et PS Vita en 2017, Digimon World : Next Order va avoir droit à une seconde jeunesse dans quelques mois avec les versions PC et Nintendo Switch. Bandai Namco Entertainment vient d'ailleurs de révéler la date de sortie de ces éditions qui arrivent tout de même six ans après, sans doute motivé par le succès des récents Pokémon. La série a toujours marché sur les traces de Pokémon et cet épisode ne manquera pas de faire du pied à son concurrent. La grande différence avec ce Digimon World : Next Order, c'est qu'il va falloir consacrer une bonne partie de son temps au dressage de ses créatures. Les nourrir, jouer avec eux, leur imposer un entraînement pour qu'ensuite, ils développement leurs pouvoirs et soient aptes aux combats. Histoire de donner envie aux intéressés de précommander le jeu, Bandai Namco fait savoir qu'un " Bonus Item Set" est offert et il comprendra un ensemble de paramètres boost et deux noyaux spéciaux pour se digivolver en Omegamon et Imperialdramon PM.



La sortie de Digimon World : Next Order est fixée au 22 février 2023 sur PC et Nintendo Switch donc.