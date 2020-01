DICE : Vince Zampella (Respawn) prend la tête du studio de Los Angeles, un nouveau jeu en préparation

" On ignore encore quel sera le premier jeu du studio.

Dans le cadre d'une interview accordée au Los Angeles Times , Vince Zampella, le cofondateur de Respawn Entertainment (Titanfall, Apex Legends, Star Wars Jedi : Fallen Order) a confié qu'il allait prendre la direction de DICE. Entendons-nous bien : on ne parle pas de la maison-mère située à Stockholm et à qui l'on doit Battlefield, Star Wars : Battlefront, ou encore Mirror's Edge Catalyst ; il s'agit plutôt du bureau basé à Los Angeles, anciennement DreamWorks Interactive, EA Los Angeles et Danger Close Games. D'ailleurs, la structure devrait une nouvelle fois changer de nom, histoire de repartir sur des bases solides."Nous souhaitons donner une nouvelle image au studio, a expliqué Vince Zampella. Nous voulons que les gens [les développeurs, ndlr] se disent : 'C'est un endroit où l'on peut aller pour créer des nouveaux jeux.' Le nom actuel leur fait en quelque sorte penser que ça n'est qu'un studio de soutien à Stockholm. Du coup, je pense que changer la marque est important pour dire : 'Hey ! Venez travailler ici, nous allons faire des choses incroyables.'" Durant l'entretien, le bonhomme a souligné que la société serait indépendante de Respawn Entertainment et, donc, de DICE Stockholm. Pour autant, la communication entre les différents studios demeurera régulière.Bien évidemment, Laura Miele, la directrice des studios Electronic Arts, voit cette arrivée d'un bon oeil et est convaincue que l'esprit créatif de Vince Zampella va permettre aux équipes de créer des jeux de qualité. Dans l'opération, le patron de Respawn Entertainment prend encore un peu plus de poids au sein de l'éditeur américain, après être parvenu à imposer Star Wars Jedi : Fallen Order alors que les jeux solo n'étaient plus une priorité."Quand je travaillais chez Electronic Arts, il y avait toujours des hésitations par rapport à ce que désirait la direction, avait d'ailleurs déclaré Amy Hennig (Uncharted) en avril dernie r. Chacun essayait de trouver la bonne formule. Et puis, je pense aussi que Respawn Entertainment a bénéficié du fait que le développement du jeu était déjà bien avancé avant leur rachat. Ils sont protégés en quelque sorte, d’autant que Vince Zampella fait partie des exécutifs d’Electronic Arts, une position qui lui permet d’assurer les intérêts de Respawn Entertainment.