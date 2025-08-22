On était sans nouvelles de Den of Wolves depuis plusieurs mois, depuis notre preview hands-on plus précisement, mais le studio 10 Chambers avait prévu un temps de communication lors de la gamescom 2025. Deux vidéos ont été postées sur leur chaîne YouTube qui explique l'importance de la coopération dans le jeu, qu'il ne s'agit pas seulement d'un simple mode de jeu, mais que c’est une obsession. Il faut dire que Den of Wolves est décrit comme un « cooperative FPS technothriller », où chaque joueur ne se contente pas de tirer sur des ennemis, mais participe activement à la construction de la tension. L’objectif est d’éveiller des émotions précises chez le joueur, et ce, par un dosage subtil entre action, suspense et storytelling. D'ailleurs, parmi les éléments qui doivent permettre à Den of Wolves de se distinguer, sachez que le studio s'est inspiré d’œuvres comme Inception ou Matrix pour bâtir un univers où la frontière entre réalité et fiction. Certaines séquences dans le jeu nous permettront en effet d'être transporté dans des univers complètement différents. En revanche, aucune date de sortie n'a été communiquée à ce stade.





<meta itemprop="name" content="Vidéo Den of Wolves : les développeurs nous expliquent les ambitions de ce FPS créé par des anciens de Payday" /> <meta itemprop="description" content="On était sans nouvelles de Den of Wolves depuis plusieurs mois, depuis notre preview hands-on plus précisement, mais le studio 10 Chambers avait prévu un temps de communication lors de la gamescom 2025."/> <meta itemprop="width" content="750" /> <meta itemprop="height" content="421" /> <meta itemprop="thumbnailURL" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/d/e/den-of-wolves/vv/den-of-wolves-68ad9a075254a.jpg" /> <meta itemprop="associatedArticle" content="https://www.jeuxactu.com/den-of-wolves-les-developpeurs-nous-expliquent-les-ambitions-de-ce-fps-131157.htm" /> <meta itemprop="embedUrl" content="https://www.jeuxactu.com/videos/player-37152.htm" /> <meta itemprop="image" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/d/e/den-of-wolves/vv/den-of-wolves-68ad9a075254a.jpg" /> <meta itemprop="headline" content="On était sans nouvelles de Den of Wolves depuis plusieurs mois, depuis notre preview hands-on plus précisement, mais le studio 10 Chambers avait prévu un temps de communication lors de la gamescom 2025."/><meta itemprop="duration" content="P0H02M50S" />





