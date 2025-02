Darwin’s Paradox : un jeu de plateforme où l'on incarne un poulpe, et c'est français !

Parmi les nombreux AAA du State of Play du 12 février 2025, il est un jeu de plateforme qui a su se distinguer. Il s'agit de Darwin’s Paradox, un jeu de plateforme et d'infiltration qui se distingue par la nature de son personnage : une pieuvre. De son petit nom Darwin, notre poulpe a été arraché de son habitat naturel pour être catapulté dans un monde sombre et chaotique et notre animal n'a qu'une envie : retourner chez lui. Edité par Konami (qui revient bien en force dans le jeu vidéo) et développé par les Français de ZDT Studio, Darwin’s Paradox proposera un gameplay taillé sur-mesure, puisque notre personnage devra faire appel à ses bras tapissés de ventouses pour contourner les ennemis. Il sera aussi possible d'utiliser la fameuse technique du camouflage du mollusque pour tromper et distraire les ennemis. Il y aussi les tirs d’encre et encore plein d'autres choses qui n'ont pas encore été révélées. En attendant, voic le premier trailer.