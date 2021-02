Daft Punk : un jeu vidéo chez Ubisoft était prévu, il n'a malheureusement pas vu le jour

C'était hier, le lundi 22 février 2021 que Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo ont officialisé la fin de leur duo mythique cristallisé sous le nom de Daft Punk. Après 27 ans de collaboration, les deux artistes ont décidé qu'ils étaient temps de raccrocher, sans doute au sommet de leur gloire et d'annoncer la fin du groupe à travers une vidéo " Epilogue " qui a le mérite d'être claire. Avec plus de 15 millions de vues en seulement 24 heures, leur séparation a fait l'effet d'une bombe auprès de leurs fans et de la scène musicale également. C'est justement dans ce brouhaha collectif (où certains pleurent le départ d'un groupe qui avait encore beaucoup de choses à nous dire) que James Mielke, ancien développeur chez Q Intertainment, a décidé de prendre la parole. A travers un post Twitter , ce dernier nous a annoncé qu'un jeu sur les Daft Punk était prévu en collaboration avec Ubisoft. Si le jeu a bel et bien été "greenlité", il n'a malheureusement pas abouti, pour des raisons qu'il n'a pas jugé bon de partager. Mais que les joueurs se rassurent, ce jeu Daft Punk n'a pas fini à la poubelle puisqu'on apprend que les idées ont été reprises par la suite pour donner naissance à Lumines Electronic Symphony, un titre sorti en 2012 sur PS Vita.

Ça m'a rappelé la fois où j'avais pitché le jeu Daft Punk Lumines à Ubisoft, qui m'avait donné son feu vert. J'ai ensuite présenté le projet aux Daft Punk et ils étaient intéressés. En revanche, ils ne voulaient pas utiliser leurs anciennes musiques, et comme à ce moment-là, ils travaillaient sur la BO de Tron Legacy à l'époque, ils n'ont pas eu le temps de créer de nouveaux morceaux. Le titre se serait déroulé à l'intérieur de leur stand de DJ, qui aurait eu une forme de pyramide, et plus le niveau de combos était élevé et plus la foule aurait été excitée.



Si les rois de la musique électronique n'ont pas eu le droit d'apparaître dans un jeu vidéo qui leur était entièrement dédié, sachez que les Daft Punk sont en revanche apparus dans différents titres. On pense bien évidemment à DJ Hero 2, Just Dance, Dance Central, NBA 2K, Top Spin 4 ou bien encore Guitar Hero Live et Rock Band 4.