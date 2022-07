Cult of the Lamb : une vidéo qui montre comment fonder son propre culte, trois étapes à retenir

Devolver Direct, Cult of the Lamb fait une nouvelle fois parler de lui à travers une vidéo inédite. D'une durée de quasiment deux minutes, la séquence explique comment il faudra s'y prendre pour fonder son propre culte. Et manifestement, l'opération nécessitera trois étapes : former son troupeau, contenter ses fidèles, et purger les hérétiques. Pour ceux qui l'auraient déjà oublié, on rappelle que dans Cult of the Lamb, on devra incarner un agneau dont l'existence aurait pu s'arrêter dans l'enfer d'un abattoir si un mystérieux inconnu n'était pas intervenu pour lui sauver la vie. En échange, la bête doit s'acquitter de sa dette en formant un culte chantant les louanges de son sauveur.



Prêcher la bonne parole à travers les quatres régions du jeu ne sera pas chose aisée, puisqu'il faudra se méfier des faux prophètes. Bâtir des structures nécessitera de mettre la main sur des ressources, et n'oublions pas de préciser que les niveaux du jeu seront générés aléatoirement. La sortie de Cult of the Lamb est fixée au 11 août prochain sur Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, Nintendo Switch, PS4, PS5 et PC.





