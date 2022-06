Cult of the Lamb : la date de sortie annoncée pendant le Devolver Direct, un trailer en prime

en établissant un culte d'adorateurs chantant les louanges de son sauveur.



Il faudra faire attention aux faux prophètes tout en répandant la bonne parole à travers les quatre régions du jeu afin de faire prospérer notre communauté. " Purifiez les incrédules, répandez l'illumination et effectuez des rituels mystiques, nous explique-t-on dans le communiqué. Ainsi peut-être deviendrez-vous le dieu-agneau tout-puissant." Avec ses niveaux générés aléatoirement et la nécessité de récupérer des ressources pour bâtir des nouvelles structures, nul doute que Cult of the Lamb intéressera les adeptes des jeux mêlant à la fois gestion et stratégie. À noter qu'il est dès à présent possible de récupérer une démo du jeu sur Steam.





Comme on pouvait s'y attendre, le Devolver Direct 2022 de cette nuit a été l'occasion d'apprendre que Cult of the Lamb sortira le 11 août prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS5, PS4, PC et Nintendo Switch. Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler du jeu de Massive Monster, on rappelle qu'il demandera au joueur d'incarner un agneau sauvé de l'abattoir au dernier moment par un inconnu. En retour, la bête doit payer sa dette