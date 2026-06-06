Crossfire : un cover system adaptatif par des anciens de Naughty Dog et Call of Duty

On savait depuis plusieurs années que That's No Moon préparait son premier projet, mais jusqu'ici, le studio était resté particulièrement discret. Il faut dire que l'équipe intrigue depuis sa création, puisqu'on y retrouve d'anciens développeurs passés par Naughty Dog, Infinity Ward, Activision, Sony Santa Monica ou encore Bungie. Autant dire un casting capable de susciter la curiosité à lui seul. Après plusieurs années de silence, le studio a finalement profité du Summer Game Fest 2026 pour dévoiler officiellement son premier jeu, répondant au nom de Crossfire. Une nouvelle licence d'action narrative qui semble vouloir mélanger le savoir-faire cinématographique de Naughty Dog avec l'intensité des shooters modernes.









La première bande-annonce nous présente ainsi Layla et Cross, deux agents issus de camps opposés qui vont pourtant être contraints de collaborer face à une menace bien plus importante qu'eux. Un point de départ assez classique sur le papier, mais qui semble surtout servir de prétexte à une relation sous haute tension où la confiance sera constamment remise en question. Le casting n'est d'ailleurs pas inconnu, étant donné que Layla est interprétée par Claudia Doumit, aperçue dans The Boys mais aussi dans plusieurs Call of Duty récents, tandis que Cross est incarné par Ricky Whittle, connu notamment pour The 100 et American Gods. Au-delà de son univers, c'est surtout le gameplay qui a été mis en avant lors de cette première présentation, et Crossfire se présente comme un jeu d'action tactique à la troisième personne avec une approche originale. Les développeurs promettent des combats réalistes où une seule balle pourrait suffire à faire tomber le joueur, ce qui devrait encourager une approche beaucoup plus prudente que dans un shooter traditionnel.









Pour accompagner cette philosophie, That's No Moon introduit aussi un système de couverture adaptative, ce qui signifie que concrètement, le personnage ajuste automatiquement sa posture en fonction du terrain, des obstacles ou de la hauteur des éléments de décor. L'objectif est de rendre les déplacements plus naturels tout en poussant les joueurs à exploiter l'environnement pour contourner leurs adversaires plutôt que de foncer tête baissée. Voilà le genre de nouveautés qui pourraient faire école et donner des idées à d'autres studios. Crossfire est attendu sur PS5, Xbox Series et PC via Steam et l'Epic Games Store, mais aucune date de sortie n'a encore été annoncée.



















