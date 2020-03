Code Vein : l'extension "Seigneur de la foudre" est bien là, un trailer de lancement pour fêter ça

Pour mémoire, Code Vein est sorti le 27 septembre 2019.



es nouveaux ennemis, des armes supplémentaires, des voiles de sang et des codes sanguins inédits, sans oublier des zones des Profondeurs inexplorées ainsi que des nouvelles tenues alternatives.Pour mémoire, Code Vein est sorti le 27 septembre 2019.

Si vous faites partie de ceux qui jouent encore à Code Vein, sachez que le DLC "Seigneur de la foudre" est dès à présent disponible en téléchargement sur PC, Xbox One et PS4. Proposée au prix de 9,99€, la troisième extension majeure est également contenue dans le Season Pass (24,99€). Bien évidemment, on nous promet d