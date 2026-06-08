Call of Duty Modern Warfare 4 : Infinity Ward réinvente son mode extraction "DMZ"

Le Xbox Games Showcase 2026 ne s’est pas contenté de dévoiler le multijoueur de Call of Duty Modern Warfare 4, il y a aussi eu une place de choix au grand retour de DMZ, le mode extraction introduit dans Modern Warfare 2 avant d’être progressivement abandonné. Cette fois-ci, le studio semble avoir revu ses ambitions à la hausse avec une expérience bien plus complète, plus exigeante et clairement pensée pour rivaliser avec les références du genre, très en vogue ces derniers temps. Présenté en clôture de la conférence, ce nouveau DMZ se déroulera dans la région de Hajin, une vaste zone d’exclusion née des événements de la campagne principale. Infinity Ward décrit cette carte comme un véritable « monde de combat vivant », où chaque partie doit raconter sa propre histoire grâce à des événements dynamiques, des objectifs évolutifs et des rencontres imprévisibles entre joueurs.









Le principe reste celui qui a fait le succès des extraction shooters, à savoir infiltrer une zone hostile, récupérer du matériel précieux, accomplir différentes missions puis réussir à s’extraire vivant. Mais contrairement à la première version de DMZ, souvent perçue comme un simple prolongement de Warzone, cette nouvelle mouture semble avoir été conçue comme un mode à part entière.

L’une des principales nouveautés concerne les Story Missions. Ces défis scénarisés permettront de découvrir progressivement les secrets de Hajin et les différentes factions qui se disputent le contrôle de la région. Infinity Ward promet également une progression persistante entre les parties : l’équipement récupéré, les ressources accumulées et certaines décisions prises durant les extractions auront un impact sur les sessions suivantes.









Le studio met aussi l’accent sur le caractère dynamique de son terrain de jeu, puisque les conditions météorologiques pourront évoluer en cours de partie, tandis que des objectifs militaires apparaîtront de manière aléatoire, sachant que les forces ennemies se déplaceront constamment sur la carte. On sent clairement une envie pour ce DMZ de se rapprocher des ténors du genre comme Escape from Tarkov ou Arc Raiders. Ceci étant dit, il sera possible de jouer en solo ou en escouade, même si les interactions avec les autres joueurs resteront au cœur de l’expérience. Et oui, coopération de circonstance, négociations tendues ou trahisons de dernière minute feront partie intégrante du gameplay de ce DMZ. Si toutes les promesses sont tenues, ce mode pourrait bien devenir l’un des principaux arguments de ce Call of Duty Modern Warfare 4 et, pourquoi pas, concurrencer directement Warzone auprès d’une partie de la communauté. Dans tous les cas, rendez-vous le 23 octobre prochain pour découvrir si cette nouvelle formule est à la hauteur des attentes.



