Bugsnax : les développeurs se sont inspirés d'Ape Escape, la DualSense aura son importance sur PS5

grumpus marginaux, explique Philip Tibitoski, président et cofondateur de Young Horses. à nos confrères de USGamer . Vous vous rendez donc sur l'île, mais à votre arrivée, vous vous apercevez qu'elle n'est nulle part."

L'île de Snaktooth abritera "de multiple biomes", et Philip Tibitoski renvoie à Ape Escape pour se faire une idée de la manière dont se jouera Bugsnax - Pokémon Snap, Viva Piñata et Dark Cloud ont également servi d'inspiration. En développement depuis six ans, le jeu tâchera d'exploiter les fonctionnalités de la DualSense sur PS5. "Se promener dans les niveaux et ressentir les différentes surfaces sous vos pieds, c'est à la fois cool et bizarre, confie le bonhomme. Par le passé, les vibrations étaient un ajout intéressant mais n'ont jamais été essentielles. Cette fois-ci, c'est vraiment différent, que vous couriez dans l'eau ou que vous essayiez d'attraper un Bugsnax."



Avec la DualSense, Philip Tibitoski assure que l'on pourra jusqu'à sentir les créatures essayer de s'échapper de notre piège une fois capturées. Bien évidemment, Bugsnax aura l'occasion de refaire parler de lui d'ici à sa sortie prévue pour la fin de l'année non seulement sur PS5, mais également sur PS4 et PC (Epic Games Store).





Elizabert Megafig, une exploratrice en disgrâce. "Elle affirme avoir découvert l'existence des Bugsnax, ces créatures mi-casse-croûte, mi-insecte, et souhaite que vous documentiez ses recherches en compagnie de sesLe point de départ d'une aventure qui se déroulera en vue subjective et permettra d'étudier/capturer jusqu'à une centaine de Bugsnax.