Bravely Default : le producteur Tomoya Asano a déjà des idées pour la suite de la série

Bravely Second : End Layer. Ils ont reconnu que certains aspects du jeu n'étaient pas en adéquation avec les attentes de la communauté, et que les nombreux retours ont servi de fondations pour le développement de Bravely Default II. En gros, on devrait retrouver le véritable esprit de la franchise. Masashi Takahashi (producteur) ont également demandé aux fans de les excuser pour le décevant

Alors que Bravely Default II n'est même pas encore sorti sur Nintendo Switch, Tomoya Asano (le producteur de la série) pense déjà à l'après. C'est en effet ce qu'il a indiqué lors d'une interview accordée à nos confrères de Famitsu (et relayée par Nintendo Everything ). "J'ai un concept en tête, a-t-il confié. Je n'ai pas encore déterminé tous les éléments, du coup, il se peut très bien que le jeu soit développé sur mobile. Peut-être que j'aurais l'opportunité de concrétiser ce projet si les fans continuent de soutenir la série." Android et iOS ne sont pas étrangers à Asano-san, puisque le spin-off Bravely Archive est disponible depuis quelques années maintenant sur les deux systèmes.Par ailleurs, signalons que dans les colonnes du magazine, le bonhomme et son acolyte