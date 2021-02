Bravely Default 2 : des images et un dernier trailer avant la sortie du jeu sur Switch

Bravely Default II, le dernier avant la sortie du jeu sur Switch le 26 février prochain. On profite de l'occasion pour rappeler que cet épisode proposera une histoire totalement différente de celle de Bravely Default et de Bravely Second : End Layer, et qu'il permettra de suivre les pérégrinations de quatre protagonistes (Gloria, Seth, Adèle, Elvis). A noter qu'une démo gratuite a été déployée sur l'eShop le 26 mars 2020.



Par ailleurs, Tomoya Asano (le producteur de la série) a déjà une idée de ce qu'il souhaite faire après Bravely Default II. " J'ai un concept en tête , avait-il confié l'an passé. Je n'ai pas encore déterminé tous les éléments, du coup, il se peut très bien que le jeu soit développé sur mobile. Peut-être que j'aurais l'opportunité de concrétiser ce projet si les fans continuent de soutenir la série. " Pour mémoire, le spin-off Bravely Archive est disponible sur iOS et Android depuis maintenant quelques années.





Le Nintendo Direct de cette semaine a été l'occasion de découvrir un tout nouveau trailer de