Bravely Default II : une démo sur Switch, un nouveau trailer pour fêter ça

Lors du Direct Mini d'aujourd'hui, Square Enix a décidé de régaler les fans de RPG. Effectivement, en plus de balancer un nouveau trailer de Bravely Default II, l'éditeur japonais a également déployé une démo gratuite sur l'eShop. De quoi rendre plus agréable la période de confinement qui risque d'être plus longue que prévu. Contrairement à la vidéo d'annonce diffusée à l'E3 2019, le Direct Mini (à partir de 15mn30) a permis d'apprécier de véritables phases de gameplay, et plus particulièrement le système de combat avec lequel les fans du premier épisode (sorti sur 3DS en 2013) sont déjà familiers.La sortie de Bravely Default II est programmée pour 2020, sans la moindre précision supplémentaire.