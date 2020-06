Bloodstained Curse of the Moon 2 annoncé sur consoles et PC, un trailer et le plein d'images

Zangetsu. Ce dernier ne sera pas le seul personnage que l'on pourra incarner, puisqu'on nous annonce trois nouvelles têtes : Dominique, Robert et Hachi. Naturellement, chacun des protagonistes disposera de ses propres caractéristiques, ce qui devrait amener de la profondeur au gameplay.D'après ce que l'on nous explique, on pourra switcher de protagoniste à n'importe quel moment de la partie, ce qui permettra d'aller encore plus loin dans les niveaux que l'on nous promet particulièrement corsés. Par ailleurs, les alliés de Zangetsu seront précieux pour accéder à des zones cachées, voire découvrir des raccourcis pour se faciliter la tâche. Soucieux d'être le plus accessible possible, Bloodstained : Curse of the Moon 2 comprendra un mode "Vétéran" pour les puristes, ainsi qu'un mode "Casual" afin de ne pas effrayer les néophytes - les vies seront, par exemple, illimitées dans le second cas.Pour l'instant, le jeu ne dispose d'aucune date de sortie, mais on sait quand même qu'il est attendu sur Nintendo Switch, Xbox One, PS4 et PC.