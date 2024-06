Blacksad : le jeu de Microids a lui aussi droit à une version PS5 et Xbox Series

Sorti en 2019 sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, Blacksad se met à jour et débarque dès aujourd'hui sur les consoles actuelles que sont la PS5 et la Xbox Series. L'occasion pour les fans de la BD de Juan Díaz Canales et de Juanjo Guarnido de tenter l'aventure dans ce point & clic mis en oeuvre par Pendulo Studio. L'ambiance film noir et l'histoire bien ficelé lui avait permis de plaire à un certain public, tandis que les soucis techniques et les nombreux bugs dont il a fait l'objet à sa sortie ont montré les limites des capacités du studio espagnol, rappelant ce qui s'est passé sur Tintin l'année dernière. On imagine que cette version a été vidée de tous ces soucis majeurs, mais il faudra repasser en caisse pour en avoir le coeur net, aucune mise à niveau à un prix avantageux n'est offert par Microids. Hey, il n'y a pas de petites économies comme dirait l'autre...