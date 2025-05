Black Panther : EA annule jeu et ferme le studio Cliffhanger Games, le grand ménage continue

Il n’aura finalement jamais eu l’occasion de rugir. Black Panther, le jeu d’action-aventure en monde ouvert développé par le jeune studio Cliffhanger Games, est annulé. Une décision brutale, mais tristement cohérente, qui s’accompagne de la fermeture pure et simple du studio, un an à peine après sa création. Dans un email interne consulté par IGN, Laura Miele, présidente d’EA Entertainment, justifie cette vague de coupes par une volonté de « concentrer nos efforts créatifs sur les opportunités de croissance les plus significatives ». Une phrase bien calibrée qui masque difficilement la réalité d’une restructuration d’ampleur chez l’éditeur américain.



Officiellement annoncé en 2023, Black Panther devait être un jeu solo, narratif, et en monde ouvert. Un projet ambitieux porté par Kevin Stephens, ex-Monolith Productions (Shadow of Mordor), et une poignée de vétérans du jeu AAA, réunis au sein de Cliffhanger Games. Peu d’éléments concrets avaient filtré, si ce n’est une volonté claire de rendre hommage à l’univers Marvel tout en posant les bases d’une nouvelle licence vidéoludique forte. Le jeu faisait partie d’un contrat tripartite entre Marvel et EA, aux côtés du Iron Man en développement chez Motive et d’un troisième projet encore non dévoilé. L'annulation de Black Panther ne signifie pas forcément la rupture de ce deal, mais elle fragilise sérieusement l’élan Marvel chez EA.







La fermeture de Cliffhanger Games n’est pas un cas isolé. Elle s’inscrit dans une dynamique inquiétante : depuis 2023, EA a enchaîné les restructurations, les licenciements et les annulations de projets. Rien que cette année, près de 300 postes ont déjà été supprimés, notamment chez Respawn, Bioware, et sur les équipes centrales. Officiellement, EA dit vouloir « se concentrer sur ses franchises clés » : Battlefield, The Sims, Skate, Apex Legends, Star Wars Jedi, et Iron Man. Fini donc les paris jugés trop risqués sur des licences externes, même prestigieuses.



Au-delà des projets annulés, ce sont des équipes entières qui voient leur avenir remis en question. La fermeture de Cliffhanger laisse sur le carreau une partie des développeurs, bien que Laura Miele assure que EA s’efforce de les reclasser en interne. Ce placement « en mobilité » devient une politique régulière chez l’éditeur, à mesure que certains studios sont démantelés. À cela s’ajoute une politique de retour obligatoire au bureau, mal vécue par une partie des employés encore en télétravail. Une décision qui accentue le flou autour de l’avenir de nombreux postes au sein de l’entreprise.



Il y a quelques années encore, Electronic Arts semblait vouloir redorer son blason auprès des joueurs en misant sur des expériences solo fortes et des studios autonomes. L’annulation de Black Panther vient balayer ces promesses, en rappelant que chez EA, l’investissement créatif a toujours une date de péremption. Peut-être que Black Panther n’aurait pas été le chef-d'œuvre espéré. Mais nous ne le saurons jamais.