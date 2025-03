Bionic Bay : nouveau trailer et date de sortie pour ce cinematic-plateformer tout en pixels, fait par un studio taïw

Annoncé l'été dernier au moment de la gamescom 2024, Bionic Bay est de retour avec une nouvelle vidéo. L'occasion pour les personnes qui ont loupé son annonce quelques mois plus tôt d'apprécier la direction artistique faite de pixels, à l'ancienne comme on dit, et qui rappelle un peu LIMBO sur certains aspects visuels. La proposition de gameplay est en revanche bien différente de ce dernier, puisqu'il s'agira d'un jeu de plateformes old school, avec une mécanique assez unique en son genre : notre personnage peut se téléporter à tout moment. On incarne en effet un scientifique doté d'un appareil de téléportation qui tente de fuir un monde biomécanique truffé de pièges mortels.







Bionic Bay est axé sur la mécanique d'inversion avec un moteur physique qui s eveut réaliste, notamment sur les objets et l'interaction qu'on peut avoir avec. On peut d'ailleurs modifier la gravité, changer de place avec les objets ou les adversaires pour se déplacer, se défendre ou attaquer. Tout le jeu, son level design et les pièges sont façonnés à partir de cette mécanique, ce qui devrait nous arracher les cheveux. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Bionic Bay proposera un mode speedrun, avec classements en ligne et customisation de son personnage. On pourra alors participer à des courses chronométrées contre les fantômes d'autres joueurs, avec bien sûr des nouveaux événements prévus régulièrement en ligne pour booster le challenge et l'intérêt.



Petite précision avant de vous quitter, Bionic Bay est développé par le studio taïwannais / chinois Psychoflow Studio pour l'aspect l'aspect technique tandis que les visuels ont été pris en charge par Juhana Myllys, un Finlandais qu'on connait déjà pour les jeux Badland et sa suite Badland 2. La date de sortie de Bionic Bay est attendue pour le 17 avril 2025 sur PC et PS5, et c'est aussi l'autre information cruciale de cette nouvelle vidéo.