Beyond Blue : un trailer de lancement qui nous plonge dans les profondeurs des océans

Disponible depuis quelques jours à peine sur PC, PS4 et Xbox One, Beyond Blue est un jeu qui nous propose de nous plonger dans les profondeurs des océans. Mais contrairement à Abzû ou ManEater, le titre de E-Line Media tente une approche différente en se voulant à la fois jeu ludique et éducatif, avec un aspect documentaire assumé. Dans la peau de Mirai, une jeune océanographe, le joueur va tenter de retrouver la trace d'un groupe de cachalots (les fameux Sperm Whales, leur nom en anglais) rencontrés quelques années plus tôt. Entre exploration, découvertes des fonds marins, le jeu se distingue surtout par ses graphismes soignés qui retranscrivent une ambiance réaliste. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce titre qui sort des sentiers battus, sachez que notre Fabien Pellegrini a d'ores et déjà livré son verdict dans notre complet