Bayonetta & Vanquish Remastered : un making of pour la superbe jaquette qui servira au steelbook

Learn about the artistic process behind the Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle's new cover art in this behind the scenes interview.https://t.co/c0DgbJIu54 pic.twitter.com/zspekS96H6 — SEGA (@SEGA) 6 janvier 2020

Si elle est désormais exclusive à la Switch, la franchise Bayonetta a pourtant fait ses débuts sur les consoles de salon concurrentes : bonne nouvelle, le premier opus de 2009 s'apprête à faire son come back à l'occasion de son dixième anniversaire, tout comme Vanquish lui aussi pondu par PlatinumGames, sur PS4 et Xbox One dans un bundle leur étant dédié.De la 4K et du 60 FPS sont au programme ainsi qu'un superbe steelbook pour tous ceux qui précommanderont la galette : la firme nipponne vient justement de publier un making of s'attelant sur la création de ce dernier, et plus précisément sur les artworks qui composeront ses façades. Il n'y a pas à dire, le résultat tient de la fresque iconique et ça valait bien une petite vidéo de... quatre minutes trente tout de même.