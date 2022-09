Assassin's Creed Hexe : un épisode dark et différent par Ubisoft Montréal, teaser et détails

Avec la grosse prise de participation de Tencent dans le capital de la holding Guillemot Brothers, Ubisoft a voulu gonfler les pectoraux ce soir lors de son UbiForward. On le savait déjà parce qu'on avait assisté aux démonstrations quelques jours plus tôt, mais pas moins de 4 nouveaux Assassin's Creed ont été dévoilé. Assassin's Creed Mirage, Assassin's Creed Codename Red (Japon), Assassin's Creed Codename Jade (Chine) et enfin Assassin's Creed Codename Hexe, Ubisoft a montré que sa franchise à 200 millions d'exemplaires vendus va perdurer pour quelques années encore. Pour Assassin's Creed Hexe, il va falloir se contenter d'un teaser qui ne montre rien, si ce n'est une ambiance différente des autres épisodes de la saga. Non seulement le logo apparaît au milieu d'une forêt sombre et inquiétante, mais en plus Clint Hocking, directeur créatif du jeu (il a bossé sur Far Cry 2 et Watch Dogs Legion) précise que cet Assassin's Creed sera différent. Il met d'ailleurs au défi les fans de décortiquer le teaser pour trouver de quoi il en retourne. Selon certaines indiscrétions, l'histoire se déroulerait au XVIème siècle, à la fin du Saint-Empire Romain Germanique avec une chasse aux sorcières pour thème. Aucune date de sortie n'a été mentionnée.