ArmA III : le titre est jouable gratuitement jusqu'au 19 janvier

Bohemia Interactive nous informe via un Tweet que le jeu de simulation militaire ArmA III est désormais jouable gratuitement sur PC, et ce, pour une semaine. Tous les joueurs PC vont donc pouvoir profiter du jeu jusqu'au 19 janvier en se rendant sur Steam à cette adresse, sachant qu'ils auront accès au jeu de base et à l'extension APEX qui ajoute la map de Tanoa et quelques armes. Bien sûr, l'objectif est de vous faire craquer, et pour cela, le titre est soldé à 8.39€ (soit -70%), tandis que les DLC disposent d'un rabais de 66%. Pour plus d'infos sur ArmA III, on vous suggère d'aller jeter un oeil au test de la rédaction qui est disponible par ici.

We're kicking off the new year with a FREE WEEK and SALE on @Steam! Play #Arma3 for free until Sunday, January 19th – and seize a 70% discount on the #Arma3 base game, plus save up to 66% on DLC/expansions until January 20th: https://t.co/fTFgaIqDNg pic.twitter.com/1ebCvS4nUj