AO International Tennis 2 : un éditeur pour créer ses propres joueurs de A à Z, le voilà en vidéo

AO International Tennis 2. Cette fois-ci, les développeurs de Big Ant Studios ont souhaité mettre en avant l'éditeur grâce auquel il sera possible de créer ses propres joueurs de A à Z - taille, visage, tenue complète et même création de logo. Ce n'est pas tout, car il y aura également moyen de concevoir des stades et de mettre en place des scénarios.La série bénéficiant d'une grosse communauté, les utilisateurs pourront partager leurs créations en ligne, sachant que dès le 9 janvier (date à partir de laquelle AO International Tennis 2 sera disponible), tous les éléments créés dans le cadre du premier AO International Tennis seront accessibles. D'ailleurs, on nous précise que dès maintenant, "les joueurs peuvent télécharger AO Tennis 2 Tools sur PC via Steam. Cette application gratuite permet de se lancer dans la création de vos propres contenus et de les partager en ligne afin qu’ils soient disponibles sur toutes les plateformes dès la sortie d’AO Tennis 2On rappelle que le jeu est prévu sur PC, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch.