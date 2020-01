AO International Tennis 2 : le jeu est disponible sur consoles et PC, voici le trailer de lancement

AO International Tennis 2 est disponible depuis ce matin sur Xbox One, PS4, Nintendo Switch (en dématérialisé) et PC, ce qui explique pourquoi BigBen Interactive a mis en ligne un trailer de lancement. Comme vous devez certainement vous en douter, ça fait maintenant quelques jours que le jeu tourne à la rédaction ; le test devrait être publié très prochainement. En attendant, on rappelle que ce second opus reprend les bases de son prédécesseur tout en bénéficiant d'un contenu plus solide, à l'image du mode "Carrière" qui bénéficie d'un système de réputation.A noter qu'AO International Tennis 2 aura droit à une version physique sur Switch à partir du 30 janvier.