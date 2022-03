Andro Dunos 2 : 30 ans après, la suite du jeu culte de la NeoGeo est disponible

L'ère est clairement au revival de gloires passées des années 80 et 90. Un mois tout juste après avoir appris qu'une suite à Ganryu 2 allait voir le jour prochainement, l'éditeur PixelHeart nous fait savoir que Andro Dunos 2 est dès aujourd'hui disponible sur PC, PS4, Nintendo Swich et 3DS, aussi bien en dématérialisé qu'en version boîte. Le jeu arrivera aussi sur Xbox One et Dreamcast, mais il faudra attendre quelques semaines / mois supplémentaires. En attendant, on peut se délecter de ce trailer de lancement qui nous prouve que les développeurs de Picorinne Soft ont gardé l'essence et l'esprit du premier épisode, avec vraisemblablement une vitesse accrue dans les déplacements et beaucoup plus d'inventivité dans les différents stages.







Parmi les nouveautés de gameplay, on aura la possibilité de partir avec 4 armes différentes qu'on peut perluter selon la situation, sachant qu'il est possible de faire évoluer ces armes, soit en ramassant des objets, soit lors de l'écran d'amélioration de fin de niveau. Le palier maximum pour booster ses armes étant de 7, les développeurs ont également limité au même chiffre l'évolution des missiles et des boucliers ramassés. PixelHeart a également prévu des éditions collectors, mais uniquement sur PS4 et Nintendo Switch, dont un qui reprend le packaging des MVS de l'époque, avec la boîte cartonnée. Quant à l'édition limitée, elle contient un FuturePak exclusif.









L'édition MVS contient :

– La boîte de jeu standard (Jeu inclus)

– Plastique bulle rose antistatique

– Bandeau d’arcade

– Impression d’art

– Instructions pour le jeu version MVS

– Reproduction d’une boîte en carton MVS

– Reproduction d’une cartouche MVS vide utilisée comme boîte pour le jeu

– Bande sonore originale (OST)