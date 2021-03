Alien Fireteam : les Xenomorphes sont de retour sur PS5 et Xbox Series X|S, premier trailer

C'est de loin l'annonce la plus retentissante de la journée, à savoir l'arrivée prochaine d'un nouveau jeu Alien, prévu sur PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 et Xbox One. Développé par Cold Iron Studios, un jeune studio indépendant fondé en 2015 par trois vétérans de l'industrie, cet Alien Fireteam est en réalité une demi-annonce puisque le studio avait déjà communiqué travaillé dessus il y a quelques année. Entre temps, la jeune société a fait l'objet de trois rachats en l'espace de 5 ans à peine : la première fois par FoxNext Games en janvier 2018, puis Scopely deux ans plus tard en janvier 2020 et enfin en juin de la même année par Daybreak Games qui semble avoir disparu du rachat dans les papiers officiels. L'occasion pour Cold Iron Studios de prendre la parole du coup et de nous officialiser l'existence de ce Alien Fireteam, qui s'illustre avec ce premier trailer. Il s'agit d'un jeu d'action tactique en vue à la troisième personne et en coopération, puisqu'il va falloir survivre à des nuées de Xénomorphes.L'histoire se situe 23 ans après les événements de la trilogie Alien originale, on incarne un marine colonial stationné à bord de l'USS Endeavor et qui va devoir défourailler du Xénomorphes au cours de quatre campagnes différentes, qui nous permettront d'affronter 20 types d'ennemis différents, dont 11 Xénomorphes différents à différents stade de leur évolution allant des facehuggers aux praetorians, chacun possédant sa propre intelligence pour embusquer, surpasser et éviscérer les marines vulnérables. Il est possible de choisir parmi 5 classes distinctes : mitrailleur, démolisseur, technicien, docteur et éclaireur, chacune disposant de compétences spéciales, sachant que dans le jeu, il existe un arsenal de plus de 30 armes et 70 modifications. Rien que ça. La sortie d'Alien Fireteam est attendu pour cet été donc.