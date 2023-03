After Us : un nouveau trailer de gameplay avec Gaia et une date de sortie aussi

Annoncé lors des Game Awards 2022, After Us connaît enfin sa date de sortie officielle. C'est donc le 23 mai prochain sur le jeu arrivera sur PC, PS5 et Xbox Series, après avoir été mis en avant lors du Future Games Show qui s'est tenu hier soir. L'occasion pour les développeurs de Piccolo Studios de nous donner plus de biscuit sur le gameplay avec un nouveau trailer qui permet de voir le monde ravagé dans lequel Gaia, notre héroïne, va évoluer. Le jeu annonce pas moins de 10 biomes différents à découvrir, avec à chaque fois des destins tragiques de diverses créatures majestueuses. On verra par exemple le harponnage de la dernière baleine, la mise en cage du dernier aigle ou la traque du dernier cerf. Notre jeune fille devar alors ressusciter leur âme pour redonner vie au monde. Un jeu qui pointe du doigt ce qui se passe sur notre planète qui se meurt.

After Us sera donc disponible sur PC via Steam ainsi que Ps5 et Xbox Series X|S, au prix de 29,99€.