After Us : Gaïa, l'esprit de la vie, au coeur de ce jeu d'aventure onirique

Difficile d'exister dans ce maëlstrom visuel et sonore que fut les Game Awards 2022. Pourtant, malgré ce déluge d'annonces et de blockbusters présentés, certains sont parvenus à se faire remarquer. On pense notamment au jeu After Us, nouvelle création de Piccolo Studio, qui a eu le soutien de l'éditeur Private Division afin de porter son message à travers ce jeu très porté sur la nature et la destruction de la nature, un thème très en vogue en ce moment, mais présent dans le jeu vidéo depuis bien longtemps. Dans After Us, les joueurs incarneront Gaïa, soit l'esprit de la vie, qu'on reconnait aisément avec sa chevelure blanche et son enveloppe humaine saine. Elle va essayer d'apporter l'espoir à une planète brisée dans une ambiance post-humaine surréaliste dans laquelle il n'est pas rare de croiser des humains pétrifiés dans de la pierre. Evidemment, dans son parcours, Gaïa va rencontrer des créatures inhospitalière qu'il faudra combattre, tout en essayant de sauver l'âme des animaux éteints grâce à ses pouvoirs célestes. En effet, notre jeune femme est capable d'émettre des vagues de lumière, et faire pousser des plantes afin de créer de nouveaux chemins à emprunter.

La sortie de After Us est programmée pour le courant du printemps 2023 (exercice 2024 de Take-Two) sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, au prix recommandé de 29,99€.