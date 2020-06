ACER : PC, portable et fauteuil gaming massant, on a testé les nouveautés 2020 !

ACER a tenu son événement Next@ACER il y a quelques jours, et la bonne nouvelle pour les gamers, c’est que la gamme de produits qui leurs sont destinées a largement été remaniée. Mieux, on a pu voir des produits inédits, et même en prendre certains en mains lors d’une visite dans les locaux de l’assembleur, dont le nouveau PC portable Triton 300 qui nous a tapé dans l’oeil. Voici les nouveautés !



Comme chaque année, ACER a mis à jour ses principaux ordinateurs portables gaming avec les touts derniers composants disponibles sur le marché, et cette année, c’est au tour des processeurs d’êtres changées, les Intel série 9 faisant place aux puces série 10. Poids lourd de la production, le Helios 700 va donc voir ses performances augmenter encore, ce qui continue d’en faire une des références en matières de PC transportables. Vu le poids et les dimensions de la bête, près de 5Kg sans l’alimentation et un écran 17 pouces, ce type de produit s’adresse toujours à ceux qui ont besoin des performances d’une tour sans que cela soit aussi encombrant à transporter. Par contre, n’espérez pas faire un voyage ou même passer quelques heures avec cette bécane dans votre sac à dos. La contrepartie de tous ces sacrifices en termes de portabilité, c’est que les configurations disponibles sont pour le moins brutales. Avec son clavier coulissant HyperDrift mécanique RGB, le Helios 700 sera disponible avec un i7-10875H ou avec un i9-10980HK pour ceux qui ont un sérieux besoin de puissance.

On pense ici largement aux adeptes du montage vidéo qui ont besoin d’un maximum de chevaux pour leur exports. D’ailleurs, pour épauler ces puces surpuissantes, ACER a équipé ces bécanes de cartes graphiques Nvidia GeForce RTX 2070 et 2080 Super. Là encore, on se retrouver avec du haut de gamme pour le jeu vidéo, mais également avec un potentiel d’encodage vidéo très impressionnant grâce au codec NVEC qui permet d’utiliser la puissance des GPU pour les exports. Le tout est refroidi par le système maison CoolBoost qui mélange caloducs, vapor chamber et deux gros ventilateurs. Ajoutez à cela jusqu’à 64Go de DDR4 2933Mhz et un écran 17,3 pouces FHD 144Hz Gsync, et vous comprendrez aisément que ce genre de bestiole s’affiche à un tarif premium. La plus basse configuration se négociera à partir du mois d’octobre au tarif de 2899€, et bien plus pour les versions haut de gamme.



Notre coup de coeur s’est plutôt porté vers le nouveau Predator Triton 300 qui est pour sa part un véritable ordinateur portable, avec son écran 15,6 pouces et son poids contenu à 2,1Kg seulement. Avec 19,9mm d’épaisseur, ce dernier se logera sans problème dans n’importe quel sac, et dispose d’une configuration plus qu’honnête pour s’adonner aux joues du gaming en 1080p. Avec une dalle IPS 240Hz, au temps de réponse de 3ms, ce nouveau PC dispose d’un châssis bien plus séduisant, avec une prise d’alimentation située derrière la charnière afin de ne pas gêner les utilisateurs de souris, qu’ils soient droitiers ou gauchers. Niveau hardware, on disposera de processeurs i7 et i5 série 10 couplés à une RTX 2070 Max-Q. Mieux, le boîtier est particulièrement simple à ouvrir, et dispose en sus de trois slots pour des SSD M2, ce qui permet d’augmenter sa capacité de stockage extrêmement simplement.

Niveau refroidissement, il n’y a rien à redire avec le système maison à caloducs disposant de deux ventilateurs. On a d’ailleurs pu lancer Far Cry New Dawn et Path of Exile en même temps, et passer de l’un à l’autre sans le moindre ralentissement. Bien sûr, dans le cadre d’une utilisation aussi extrême, les ventilateurs deviennent particulièrement bruyants, surtout lorsqu’on enclenche la fonction Turbo, mais il assurent un refroidissement sans faille. Après 10 minutes, la température restait autour de 70° pour le GPU et 80° pour le CPU, ce qui permet de continuer à jouer sans souffrir du thermal throttling (lorsque les performances baissent pour éviter une surchauffe). Avec son excellent équipement, et sa dalle ultra rapide, le Triton 300 sera commercialisé en septembre à partir de 1699€.



Enfin, si vous pouvez faire des concessions sur la transportabilité et les performances, sachez que l’excellente gamme Nitro a également eu droit à une mise à jour avec le Nitro 7. Aussi épais que le Triton, ce dernier accuse un léger embonpoint avec 2,5Kg sur la balance, des puces un peu moins performantes, et surtout une carte graphique RTX 2060. On devra aussi faire des concessions sur le style, puisque le châssis de ce dernier n’est pas aussi bien fini, avec des bordures d’écran bien plus larges, et un plastique plus grossier. Néanmoins, la dalle FHD 15,6 pouces IPS 144Hz permet de profiter sans problèmes des titres eSport les plus prisés du moment lorsque vous êtes en déplacement. Par contre, cela s’avérera plus compliqué si vous comptez faire tourner les derniers triple A à fond. L’avantage, c’est que ce modèle sera disponible à partir de 1299€ dès le mois de septembre.



Au niveau des tours, sachez que la grosse Predator Orion 9000 n’évolue pas d’un iota, si ce n’est la mise à jour de son CPU. Plus abordable, et plus récent, in découvre l’Orion 3000, équipé en i7 série 10 et GeForce RTX 2070 Super. Vendu 999€ à partir du mois d’août, cette tour représente le meilleur rapport qualité-prix de la gamme, et permet de s’équiper d’un excellent PC gamer pour un prix plus que raisonnable. De plus, l’ensemble propose un boîtier soigné, avec un façade particulièrement léchée. Les concessions se feront plutôt au niveau du côté, où une jolie plaque en verre nous laisse voir les entrailles brutes de décoffrage de la bête. Ventilateur axial très moche, carte-mère qui fleure bon l’OEM de chez Pegatron et des câbles en pagaille ruinent vraiment le soin extérieur apporté à la bête.

C’est d’autant plus dommage que le GPU est plutôt bien décoré avec des autocollants fluos qui reflètent les lumières RGB du ventilateur arrière. Quoi qu’il en soit, avec de tels composants à ce tarif, on ne peut pas se montrer trop exigeant. Enfin, le Nitro 50 passe lui aussi en processeur i7 séries 10, et conserve sa RTX 2060 Super. Disponible en août à partir de 849€, ce PC est lui aussi une excellente option si vous avez un budget plus serré. La bonne nouvelle, c’est que pour 2020, ACER a affublé le dessus du châssis d’un chargeur à induction Qi, qui permet de charger votre smartphone en le posant simplement sur votre tour. Pratique !



La grosse surprise de l’année, c’est surtout la présentation du tout nouveau fauteuil gaming de la marque. Fini le design façon siège baquet, car ACER s’est cette fois associé avec OSIM, une marque bien connue pour ses fauteuils massants professionnels. Ce siège Predator va donc inclure un système de massage shiatsu électrique qu’on pourra activer via des boutons placés dans l’accoudoir. Le système pourra masser le cou, mais aussi l’intégralité du dos, et disposera de plusieurs programmes conçus avec un masseur professionnel. L’objectif est de cibler les points de tensions chroniques des joueurs , à savoir les le cou, les épaules et les lombaires. Bien sûr, de nombreuses options de réglage permettent d’adapter le système à votre taille et votre posture. Mieux, pour favoriser l’immersion, ACER nous indique que deux enceintes bluetooth sont intégrées dans l’appuie-tête, afin de permettre aux joueurs de pouvoir être immergés dans leur jeu, sans en passer par un casque. Attention toutefois, cette Rolls des sièges gaming n’est pour l’instant pas prévue en Europe, et ne dispose donc pour l’instant d’aucun tarif. Dommage, on se demande bien combien peut coûter un tel trône.