Acclaim revient 20 ans après sa faillite, et veut relancer des licences classiques

Jeff Jarrett, ancien catcheur et l'une des figures de Global Force Entertainment, Russell Binder qui officiait chez Striker Entertainment et enfin Mark Caplan de la société Ridge Partners.

Revoir le logo Acclaim vingt ans après sa dissolution, ce n'était clairement pas dans notre bingo de 2025, et pourtant, en ce 4 mars ensoleillé (du côté de l'Ile de France hein), l'un des éditeurs les plus en vogue dans les années 90 vient de renaître de ses cendres. "Acclaim is back", scande même le nouveau logo, et ce retour a fait évidemment beaucoup parler, surtout si vous êtes d'une génération qui a connu le jeu vidéo dans les années 80 et 90. NBA Jam, Mortal Kombat, Extreme G, Re-Volt, Turok et même les tous premiers Burnout, c'est Acclaim qui les a lancés. Ce retour va se faire cependant en plusieurs étapes et la première, c'est de soutenir les studios indépendants avec pour objectif de relancer des franchises classiques, en fournissant les ressources nécessaires à cette expansion comme le financement, le marketing et tout ce qui tourne autour des relations publiques pour donner aux studios indépendants la visibilité qu'ils méritent. Et pour relancer cette marque, c'est un quatuor de personnes issus de différents horizons qui ont décidé de s'associer. Il y a tout d'abord Alex Josef, ancien fondateur de Graffiti Games,

"C’est un honneur et un plaisir absolus de mener la charge pour ramener Acclaim au premier plan de l’industrie du jeu", a déclaré Alex Josef dans un communiqué de presse, avant de rajouter : "Nous avons la chance d’avoir une équipe extrêmement talentueuse et d’avoir déjà signé des titres indépendants incroyables, que nous dévoilerons bientôt."





"Depuis plus de trois décennies, j’ai eu le privilège de faire partie des univers du catch et du jeu vidéo, et je suis ravi d’être désormais partenaire de la renaissance d’Acclaim, un éditeur emblématique connu pour avoir sorti certains des jeux les plus légendaires des années 80 et 90", a déclaré Jarrett. "Depuis mes débuts dans les titres à succès 16 bits de l’éditeur sur la WWF jusqu’à mon expérience dans la création de la série TNA Wrestling, qui a donné naissance au premier catcheur de jeu vidéo à devenir membre à temps plein du roster Squared Circle, j’ai pu constater de mes propres yeux le type d’impact que les grands jeux peuvent avoir sur les joueurs et les fans. Ressusciter Acclaim est une opportunité de transmettre le même degré de passion et d’amour à une nouvelle génération, et je suis ravi d’y participer."









La stratégie de croissance d'Acclaim est également soutenue par Phil Toronto, partenaire de VaynerFund, et Eric Vogel, partenaire de JET Management, dont l'expertise en investissement et en gestion contribuera à "favoriser un environnement propice à l'éducation des développeurs indépendants et à la réussite à long terme". Reste à savoir maintenant quelles sont les IP historiques que le nouveau Acclaim entend faire revenir sur le devant de la scène, Mortal Kombat étant désormais une propriété de Warner Bros Games, Burnout appartient à Electronic Arts, tandis que le prochain Turok Origins est géré par Saber Interactive (Warhammer Space Marine 2) et Universal. Extreme G peut donc être une bonne piste.