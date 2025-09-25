Yakuza 3 aura droit à son remake, SEGA annonce Yakuza 3 & Dark Ties

Avec le coup d'envoi du Tokyo Game Show 2025, les éditeurs multiplient les annonces et du côté de SEGA, Yakuza a encore fait l'objet d'un reveal, avec l'arrivée de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, une double édition marquant le 20ème anniversaire d'une franchise bien établie dans le jeu vidéo, peut-être même un peu trop pour certains. SEGA a bien compris que pour occuper l'espace, il fallait jongler entre nouvel épisode et des remakes et autres remasters. Yakuza Kiwami 3 fait partie de ceux-à, mais il va plus loin et proposant en plus un bonus inattendu : ne nouvelle histoire inédite, Dark Ties, centrée sur Yoshitaka Mine, l’un des antagonistes emblématiques de Yakuza 3.



SEGA précise que ce remake profite du Dragon Engine pour mettre à jour ses visuels, tandis que le gameplay a lui aussi été remanié et que le contenu global sera respecté et non charcuté comme ce fut le cas en 2009, de peur des représailles internationales. On vous rappelle en effet que des pans entiers du jeu avaient été supprimés pour la version occidentale, car SEGA avait peur que les différences culturelles ne fassent une mauvaise publicité pour le jeu à l'international.





Pour rappel, sachez que l'histoire de Yakuza Kiwami 3 reprend celle d'origine et va suivre Kazuma Kiryu et sa fille adoptive Haruka Sawamura, installés dans la préfecture tropicale d’Okinawa pour gérer l’orphelinat Morning Glory. Lorsque le gouvernement et les yakuzas s’intéressent aux propriétés en bord de mer, Kiryu doit défendre ce qui lui est cher, quitte à affronter son passé. Le remake repense d'ailleurs le titre de fond en comble, avec de nouvelles cinématiques, intrigues secondaires et mécaniques enrichies, rendant Okinawa et Kamurocho plus immersifs que jamais. Le système de combat va proposer deux styles de combat complémentaires :





Dragon de Dojima : Kiwami – un style puissant et écrasant, offrant le plus grand nombre de techniques d’attaque de la série.

Style Ryukyu – un style technique basé sur l’utilisation d’armes inspiré des arts martiaux traditionnels d’Okinawa, avec huit types d’armes et une grande variété de combos.









On pourra aussi compter sur un mode additionnel, "Gangster légendaire : Bad Boy Dragon", qui permet de former un gang de motards et de combattre aux côtés des Ryukyu Giga Gonz, un groupe de motardes qui protègent les rues d’Okinawa. Quant au bonus 'Dark Ties', il va explorer les origines de Yoshitaka Mine, autrefois dirigeant d’une start-up, et sa plongée dans le monde des yakuzas. Ce sera donc l'occasoin de prendre le contrôle de Mine avec un système de combat inspiré de la boxe, tandis qu'il disposera aussi d'un mode « Sombre éveil », qui va permettre de déclencher des combos impitoyables et des attaques décisives. Et enfin, il y aura aussi "Arène de l’enfer", un club de combat clandestin proposant différents défis, dont le mode "Enfer à survivre" où les joueurs affrontent des vagues d’ennemis dans un donjon souterrain.







Mais les bonus ne s'arrêtent pas là, les joueurs qui précommanderont Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties (physique ou numérique) recevront le DLC exclusif « Ryukyu Giga Gonz : mec légendaire Ichiban », ajoutant Ichiban Kazuga au gang. L’édition Digital Deluxe offrira des contenus supplémentaires tels que des personnages, des objets de personnalisation, des pistes musicales et des packs spécifiques. Enfin, sachez que dans le même temps, Yakuza Kiwami et Yakuza Kiwami 2 seront disponibles sur Nintendo Switch 2 dès le 13 novembre 2025, puis sur PS5, Xbox Series X|S et PC le 8 décembre 2025 avec langues supplémentaires. Yakuza 0 Director's Cut, déjà sur Switch 2, sera disponible sur PS5, Xbox Series X|S et PC le 8 décembre 2025. On n'arrête plus SEGA qui semble vouloir faire de Yakuza leur Assassin's Creed maison. Sortie le 12 février 2026 sur PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PS4.



















