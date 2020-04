XCOM Chimera Squad : le jeu annoncé avec du gameplay et des images, toutes les infos

Alors qu'on ne s'y attendait pas vraiment, 2K Games vient d'annoncer XCOM : Chimera Squad, un tout nouvel arrivant dans la célèbre série de Firaxis. Prévu pour arriver le 24 avril prochain en exclusivité sur PC, le titre se déroulera cinq ans après les événements de XCOM 2 et mettra en scène une nouvelle équipe composée d'aliens et d'humains. En effet, la guerre qui faisait rage a cessé, et une nouvelle ère de cohabitation a débuté. Malheureusement, certains groupes veulent faire voler en éclats ce fragile équilibre qui va être défendu par les XCOM.



Les développeurs promettent de nombreuses nouvelles fonctionnalités par rapport aux anciens opus :





- Des agents Humains et Extraterrestres Uniques : chacun des 11 agents possède une personnalité distincte et ses propres capacités tactiques parmi lesquelles des attaques spécifiques selon les espèces comme par exemple le coup de langue de Vipère.