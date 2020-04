[Incoming transmission]



To all YoRHa units in possession of an #Xbox - #NieR:Automata BECOME AS GODS Edition will be coming to #Xbox Game Pass on April 2nd! pic.twitter.com/1jFktu6pdb — NieR Series (@NieRGame) 29 mars 2020

Square Enix a célébré ce week-end les 10 ans de NieR, l'occasion pour l'éditeur japonais d'annoncer sur Twitter que NieR : Automata Become As Gods Edition intégrerait le catalogue du Xbox Game Pass le 2 avril prochain - pour le moment, seule la Xbox One est mentionnée. Disponible sur la console de Microsoft depuis le 26 juin 2018, cette version comprend l'intégralité des DLC et n'a jamais été proposée au format physique.Histoire de démontrer la popularité de NieR : Automata, Square Enix souligne par ailleurs que le jeu totalise, aujourd'hui, plus de 4,5 millions d'exemplaires distribués dans le monde, un chiffre qui cumule les éditions packagées et digitales.