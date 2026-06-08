Wo Long 2 dévoilé, Team Ninja prépare déjà son prochain Souls-like pour 2027

Team Ninja ne compte visiblement pas ralentir la cadence. Quelques mois seulement après la sortie de Nioh 3, le studio japonais était déjà de retour lors du Xbox Games Showcase 2026 pour annoncer son prochain projet : Wo Long 2 Wings of Ember. Une suite qui marque le retour de la licence lancée en 2023 et qui avait su trouver son public avec plus de 5 millions de joueurs à travers le monde. Dévoilé à travers un premier trailer, ce nouvel épisode poursuivra la formule qui a fait le succès de Wo Long Fallen Dynasty, à savoir un action-RPG exigeant mêlant combats nerveux, créatures démoniaques et relecture fantastique de l'histoire chinoise. Cette fois, Team Ninja nous emmènera vers la fin de la dynastie Han orientale, une période particulièrement troublée où plusieurs seigneurs de guerre se disputent le pouvoir tandis que le secret de l'immortalité attise toutes les convoitises. Au milieu de ce chaos surgit un mystérieux champion sans nom, incarné une nouvelle fois par le joueur, dont le destin semble étroitement lié à l'apparition d'un phénix né des flammes de la guerre.









Si les informations restent encore limitées, le trailer laisse entrevoir des champs de bataille bien plus vastes que dans le premier opus, ainsi qu'une montée en puissance dans la mise en scène concernant les affrontements. Les héros emblématiques des Trois Royaumes seront de retour aux côtés du joueur pour affronter aussi bien des armées humaines que des créatures démoniaques toujours plus imposantes. Team Ninja promet également une évolution des systèmes de combat, avec notamment de nouveaux arts martiaux inspirés des traditions chinoises. Enfin, bonne nouvelle pour les abonnés Xbox : comme son prédécesseur, Wo Long 2 sera disponible dès son lancement dans le Xbox Game Pass. De quoi permettre au plus grand nombre de découvrir cette nouvelle aventure dès sa sortie, attendue pour le début de l'année 2027 sur Xbox Series X|S, PS5, Nintendo Switch 2 et PC.



















