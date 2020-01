Wasteland Remastered : le jeu tient sa date de sortie sur PC et Xbox One, c'est pour bientôt

Wasteland Remastered sortira le 25 février prochain sur PC et Xbox One. C'est inXile Entertainment qui l'annonce via Twitter, en précisant qu'il sera possible de se procurer le titre sur Steam, le Windows Store, GOG et le Xbox Game Pass. Voilà qui devrait permettre aux adeptes de patienter tranquillement jusqu'à Wasteland 3, dont l'arrivée n'est pas prévue avant le 19 mai sur PC, PS4 et Xbox One.Si l'on en croit les clichés réalisés à partir de la version pré-alpha de Wasteland Remastered, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de fou sur le plan visuel, les développeurs de Krome Studios (Ty the Tasmanian Tiger) s'étant a priori contentés d'une simple actualisation graphique.