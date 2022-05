Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown : un pack spécial Tekken 7 pour avoir tous les persos

Jadis concurrents, Virtua Fighter et Tekken s'associent aujourd'hui pour le plus grand plaisir des joueurs fans de versus fighting. Cette collaboration est rendue possible grâce à un partenariat mis en place entre SEGA et Bandai Namco Entertainment par le biais d'un pack de costumes à télécharger. En effet, moyennant la somme de 9,99€, il est possible de récupérer un pack de costumes estampillé Tekken 7. Au programme, pas moins de 19 costumes pour habiller les combattants de Virtua Fighter 5 avec les habits de ceux de Tekken 7. Histoire d'accompagner ça de manière dynamique, on peut compter sur 20 pistes du jeu Tekken 7 qui passeront dans les décors de Virtua Fighter 5 : Ultimate Showdown. L'interface utilisateur du jeu se transformera aussi pour devenir celui de Tekken 7, et cerise sur le gâteau, le thème principal du jeu de baston de Namco a été retravaillé spécialement pour l'occasion. Le tout est présenté dans ce trailer officiel qui en fera sourire plus d'un...



Sortie prévue pour le 1er juin, exclusivement sur PS4, puisque Virtua Fighter 5 : Ultimate Showdown est sorti nulle part ailleurs.