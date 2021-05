Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown : le jeu annoncé sur PS4, un trailer avec le moteur graphique de Yakuza

Virtua Fighter 5 : Ultimate Showdown sur PS4. Et manifestement, il ne sera pas nécessaire d'attendre bien longtemps avant de mettre les mains dessus, puisque la sortie du jeu est prévue pour le 1er juin prochain. D'après ce que l'on nous explique, le gameplay sera fidèle à la version originelle, alors que les graphismes, bénéficieront du Dragon Engine, le moteur graphique des derniers Yakuza.Ce n'est pas tout, car on nous annonce que chaque niveau aura droit à une nouvelle musique, que l'interface a été remaniée, et que le jeu bénéficiera d'une cinématique d'intro inédite. Compte tenu des ambitions eSport que SEGA nourrit pour Virtua Fighter 5 : Ultimate Showdown, un mode "Spectateur" permettra de visionner les matchs en temps réel, et il y aura également moyen d'organiser des tournois pouvant accueillir jusqu'à 16 joueurs via un système de lobby privé/public. Bref, on parle quand même du retour d'un des darons de la baston 3D.