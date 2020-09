ViewSonic : la marque annonce le XG320U, un 32 pouces 4K 144Hz abordable

Alors que les cartes graphiques Nvidia GeForce série 30 arrivent dans le commerce, rendant le jeu en 4K de plus en plus réalisable et abordable, les fabricants de moniteurs s’attaquent aussi à cette nouvelle résolution avec l'objectif de faire baisser les prix. L'entreprise californienne ViewSonic nous dévoile donc son tout nouvel écran, le Elite XG320U. Équipé d'une dalle 4K UHD 144Hz, ce nouveau produit affiche un profil sans bordures sur 3 côtés, ainsi que la présence de la technologie VRR AMD FreeSync. Mieux, cet écran est également équipé d'une prise HDMI 2.1 afin que les joueurs console puissent profiter du taux de rafraîchissement élevé. La dalle offre un temps de réponse de 1ms MPRT, une luminosité de 600cd/m² ainsi qu'une certification VESA Display HDR 600. La meilleure nouvelle dans tout ceci, c'est que cet écran sera disponible au premier trimestre 2021 pour 990€, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui sont à la recherche du meilleur rapport prix-performances.