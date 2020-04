Unravel : le jeu bientôt disponible sur Nintendo Switch ?

Unravel pourrait-il sortir dans le courant de l'année sur Nintendo Switch ? C'est en tout cas ce que suggère les dernières classifications du ClassInd au Brésil, avant que la page (créée le 17 avril dernier) ne soit mystérieusement retirée. Compte tenu que le second épisode est disponible sur la console hybride de Kyoto depuis l'année dernière, une confirmation d'Electronic Arts serait tout sauf étonnante. Néanmoins, nos confrères de Nintendo Everything assurent que sur la page en question, les versions Xbox One, PC et PS4 étaient également mentionnées alors qu'elles sont sur le marché depuis 2016. La prudence est de mise, donc.On rappelle qu'Unravel permet d'incarner Yarny, un petit être fait de laine qui doit évoluer dans des environnements hostiles. Au cas où, notre test se trouve à cette adresse