Unity : un court métrage hallucinant de réalisme fait avec le moteur

Aujourd'hui, Unity, la société derrière le moteur graphique éponyme, nous dévoile en intégralité "The Heretic". Il s'agit d'un court-métrage de 7 minutes réalisé afin de servir de démo technique. Réalisée en 2019, cette vidéo avait n'avait été montrée en intégralité qu'aux participants de la GDC de l'an dernier, le grand public ayant dû se contenter d'un extrait. Aujourd'hui, le tout est disponible, et on peut s'émerveiller sur les possibilités hallucinantes offertes par ce moteur graphique, initialement connu comme l'outil parfait pour les jeux mobiles. En utilisant la version 2019.3 du moteur, l'équipe de développement a essayé de créer un humain aussi réaliste que possible, qu'il s'agisse des textures ou de l'éclairage de la peau. Bien sûr, il y a peu de chances qu'un jeu sous Unity affiche un résultat visuel du même genre avant un petit moment, mais il est toujours intéressant de découvrir le potentiel des moteurs graphiques modernes.