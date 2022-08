Under the Waves : Quantic Dream nous emmène dans les profondeurs des océans, premier trailer

En s'affranchissant de Sony Interactive Entertainment en 2019 grâce à l'entrée de NetEase dans son capital, Quantic Dream est devenu un éditeur à part entière. Désormais à la recherche de nouveaux talents en qui il peut avoir confiance, le studio de David Cage a profité de l'Opening Night Live de la gamescom 2022 pour annoncer Under the Waves, un jeu d'aventure solo se déroulant dans les profondeurs des océans. L'histoire va nous raconter comment Stan, un homme travaillant pour une société de forages pétroliers, va essayer de reprendre son travail alors qu'il est submergé par le deuil. Développé par Parallel Studio, un jeune studio indépendant français d'une douzaine de personnes, Under the Waves est un jeu qui se veut à la fois touchant, plein de poésie et porté d'un message d'espoir, tout ce que le studio Quantic Dream aspire dans ses jeux quelque part... D'ailleurs, l'entreprise fondée par David Cage a épaulé Parallel Studio en leur offrant l'accès à leur studio de motion capture, à l'enregistrement des voix, animations, le contrôle qualité, la localisation et bien plus encore.En termes de gameplay, Under the Waves nous permettra de contrôler Stan dans différentes situations, en pleine exploration sous-marine à l'intérieur de caves ou d'épaves, mais aussi à bord de petit sous-marin qui lui permettra d'aller encore plus loin dans les abysses. Seul souci, Stan choisira-t-il de retourner à la surface ou de se laisser aller dans les profondeur de la Mer du Nord ? Réponse en 2023, année de sortie du jeu, sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.