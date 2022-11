Un reboot de Ninja Gaiden et de Dead or Alive à venir ? Team Ninja aurait déjà choisi un studio réputé

ok bugger it, been told the studio signed on to make Ninja Gaiden is Platinum — Nick  (@Shpeshal_Nick) 20 novembre 2022

Présents à la G-Star 2022 qui s'est achevé ce week-end, nos confrères de Ruliweb ont assisté à une keynote de Team Ninja durant laquelle le studio japonais aurait confirmé travailler sur un reboot de Ninja Gaiden et de Dead or Alive via une slide diffusée à la toute fin de la conférence. Concernant le beat'em up à la fois exigeant et sanglant créé par Tomonobu Itagaki (désormais patron d'Apex Game Studios), ce n'est pas la première fois que l'on entend parler d'un tel projet puisque le réalisateur Fumihiko Yasuda (qui est également celui de la franchise Nioh) n'a jamais caché son envie de ramener la licence sur le devant de la scène, allant même jusqu'à indiquer à Video Game Chronicles en septembre dernier que deux options étaient sur la table : confier le chantier soit aux jeunes pousses de la maison, soit à un studio externe.D'ailleurs, il se pourrait que ce soit la deuxième solution qui ait été retenue, Nick Baker de XboxEra assurant sur Twitter que le reboot de Ninja Gaiden a été attribué à PlatinumGames (Astral Chain, Bayonetta, Nier : Automata, Vanquish). Bien évidemment, il convient de prendre tout ça avec des pincettes, mais il s'agirait d'un choix pour le moins judicieux étant donné que le studio d'Atsushi Inaba et de Hideki Kamiya est considéré comme l'une des références en matière de jeux d'action. De son côté, avec Wo Long : Fallen Dynasty (3 mars 2023) et le très ambitieux Rise of the Ronin (2024), Team Ninja ne risque pas de chômer et aura certainement besoin de toutes ses forces vives.