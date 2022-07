Ultra Kaiju Monster Rancher : Bandai Namco annonce le jeu pour l'Occident, un trailer rigolo

Ultra Kaiju Monster Rancher de confirmer son arrivée sous nos latitudes. Si la série est populaire au Japon, elle l'est beaucoup moins, puisqu'il s'agit d'une licence propre à la culture japonaise où ses créatures géantes s'affrontent parmi les constructions humaines. Mais grâce au succès des films tels que Pacific Rim ou bien encore Godzilla vs Kong, ces kaijus sont de plus en plus célèbres chez nous. Bandai Namco Entertainment mise sur ce postulat pour exporter ce jeu exclusif à la Nintendo Switch, qui permettra de prendre le contrôle de monstres tels que

C'est toujours à l'occasion de l'Anime Expo 2022 qui se déroule tout ce week-end à Los Angeles que Bandai Namco Entertainment a multiplié les annonces. Après nous avoir confirmé l'arrivée de My Hero Academia Ultra Rumble en Occident, c'est au tour deAlien Baltan, Zetton et Gomora. Evidemment, chaque créatures possède ses propres aptitudes, compétences et super-pouvoirs, mais le jeu ira plus loin puisqu'il sera possible de les combiner entre eux pour obtenir des variants. Le communiqué annonce d'ailleurs plus de 200 types de Kaiju à découvrir.